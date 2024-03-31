Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı ve adayı Ümit Uysal, oyunu Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulu’nda, 1148 numaralı sandıkta kullandı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal oyunu eşi Ümran Uysal’la birlikte Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulu’nda, 1148 numaralı sandıkta kullandı.

Türkiye’ye aydınlık bir gelecek dileyen Başkan Uysal, oy kullanmasının ardından okulun önünde yaptığı açıklamada, “Muratpaşa’mızda huzur ve güven içinde bütün komşularımız sandığa gidiyorlar. Türkiye’miz bölgemizin tek demokrasisi. Bizim için demokrasimiz, seçimlerimiz, kurumlarımız çok kıymetli. Muratpaşalı komşularımız da bu sürece, kendi oylarına, sandıklarına sahip çıkıyorlar. Ne mutlu bize, Türkiye’mize, Muratpaşa’mıza. Antalya’mıza hayırlı olsun. Nice güzel seçimlerimiz olsun. Ülkemizin geleceği aydınlık olsun.” dedi.