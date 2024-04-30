Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Sedir Mahallesi’ne 2 bin 850 metrekarelik yeni bir park daha kazandırdı. Duvarlarında çocuklara ilişkin sözlerin yer aldığı park, Dünya Çocuk Hakları Parkı adını taşıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi’ne 2 bin 850 metrekarelik yeni bir park daha kazandıran Muratpaşa Belediyesi, duvarlarında çocuklara ilişkin sözlerin yer aldığı parkın Dünya Çocuk Hakları Parkı'nda mobilyalardan çiçeklere tüm peyzajıyla belediyenin imzasını taşıdığını belirtti.

Belediyenin tasarlayıp ürettiği engellilere yönelik banklar, bitki üretim tesisinde yetiştirilen çiçekler parkta yer alıyor.

Vatan Bulvarı üzerinde bulunan parkta ayrıca çocuk hakları ile ilgili sözler ve bir de anıt yer alıyor.