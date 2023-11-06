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Anfaş Fuar ve Kongre merkezinde gerçekleşen Antalya Turizm Fuarı'na davet edilen İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Haber Ajansı standı ziyaretçilerini kabul etti.Özden DEMİRCİ / ANTALYA (İGFA) - Antalya’da Anfaş Fuar ve Kongre merkezinde bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Turizm Fuarı'nda İGF Haber Ajansı da stand açtı.



GTM Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, fuarın basın koridorunda bulunan İGF Haber Ajansı standını ziyaret etti.

Meral, İGFA Fuar Sorumlusu Gazeteci Özden Demirci ve İGF Etik Kurulu Başkanı Soner Kılıç’la görüştü.

Fuardaki çalışmalarda basının önemine vurgu yapan Meral, " Basın bizim için çok önemlidir. Basının bizde yeri çok büyük. Haber desteğinden ötürü İGFA ailesine teşekkür ediyorum” dedi.