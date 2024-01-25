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Antalya, Tour of Antalya başta olmak üzere profesyonel ve amatör farklı bisiklet yarışları ile dünya bisikletinin önemli destinasyonlarından biri olmaya aday oldu. 2023 yılında yaklaşık 3 bin bisiklet sporcusu Antalya’da kamp yaptı.ANTALYA (İGFA) - Deniz, kum ve güneşi ile dünyanın en önemli turizm kentleri içine girmeyi başaran Antalya, turizmini çeşitlendirmeye devam ediyor, sürdürülebilir turizm için adımlar atıyor.

Özellikle spor turizminde golf ve futbol ile adından söz ettiren Antalya, düzenlediği profesyonel ve amatör bisiklet yarışları ile bisiklet dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. Turizmin başkenti, şimdi bisiklet takımlarına kamp imkânı sunarak dünyanın dört bir yanından gelen bisiklet takımları ve sporcuları ağırlıyor.

Denizi ve iklimi ile turizme adım atan, daha sonrasında hızlı bir gelişim ile dünyanın en önemli tatil duraklarından biri haline gelen Antalya, turizmi 12 aya yaymak için farklı turizm çeşitlerini de hayata geçiriyor. Tarih, kültür, gastronomi, MICE, sağlık ve spor gibi turizm çeşitlerinde de uzmanlaşan Antalya, sunduğu imkanlarla turizmdeki gelişimine devam ediyor.

Turizm çeşitliliği noktasında Antalya için sporun önemi ise çok farklı. Golf ve futbol ile öne çıkan Antalya spor turizmi, farklı branşlardaki organizasyon ve etkinliklerle spor turizmini de çeşitlendiriyor. Antalya, son yıllarda bisiklet turizmi ile de dikkat çekici bir gelişim gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Tour of Antalya, AKRA Gran Fondo Antalya ve Cycyling Races in Türkiye gibi yarışlar bisiklet dünyasının dikkatini Antalya’ya çekerken yapılan amatör yarışlar da farklı sürüş deneyimi yaşamak isteyenleri bölgeye çekiyor.

Bisiklet Turizmi Derneği’nin yaptığı araştırmaya göre 2023 yılında yaklaşık 3 bin bisiklet sporcusu Antalya’da kamp yaptı. 2023 yılında Antalya’daki otellerde 84 bin geceleme yapan sporcular 17 milyon Euro’nun üzerinde harcama gerçekleştirdi. Organize edilen yarışlar ve kamplara katılan sporcuların sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve basın kuruluşlarında yer alan haberler Antalya’nın tanıtımına katkısı ise çok daha değerli olduğu belirtiliyor.

Daha önce Spor Turizmi Derneği başkanlığı yapan sonrasında da Bisiklet Turizmi Derneği’ni kuran mevcut başkan Recep Şamil Yaşacan, “Ülkemizin en büyük gelir kaynağı olan turizmde bisiklet turizminin gelişimi oldukça önem taşımaktadır. Yapılan organizasyonlar ve tanıtımlar dünya ortalamasının üzerinde harcama yapan bu grubun ülkemize olan ilgisini her geçen yıl artırıyor. İlerleyen yıllarda Antalya’da bisiklet turizmi ile ilgili çok farklı rakamlar konuşacağımıza eminiz” dedi.

“BAŞVURU PATLAMASI YAŞANIYOR”

Tour of Antalya Proje Direktörü A.Haluk Özsevim de bisiklet takımları ve sporcuların artan ilgisini doğruladı.

Tour of Antalya’nın ilk yıllarında takım ve sporcuları Antalya’ya gelmeleri için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Özsevim, "Bu sene 5. kez gerçekleştireceğimiz yarışımız için ise 60 ülkeden 80 takım başvurdu. 2’si World Tour takımı, kalanlarda Pro ve Kıta takımları olmak üzere 16 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu yarışacak. 7 yıl önce bu yarışı ilk kez düzenlediğimiz zaman bisiklet turizmi ile ilgili konuşamazdık. Şimdi ise Antalya’ya 30 gün kamp yapmaya gelen takımları konuşuyoruz” dedi.

ANTALYA’DA BİSİKLET DOSTU OTEL SAYISI ARTIYOR

Sürdürülebilir turizm kapsamında, bisiklet turizminin teşvik edilmesi için, bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi veriliyor. Antalya’da 2023 yılı itibarı ile “Bisiklet Dostu Otel” sayısı 25’e ulaştı.

