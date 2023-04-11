Artvin-Ardanuç karayolunda yaşana heyelan sonucunda ulaşıma kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin-Ardanuç karayolunun yaklaşık 30. kilometresindeki Ferhatlı mevkiinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesinin yola sürüklenmesi sonucunda karayolu çift taraflı trafiği kapandı.

Artvin’de off-road yapan aracın kaza anı kamerada Artvin’de off-road yapan aracın kaza anı kamerada

Kaya parçaları ve toprak kütlelerinin kapattığı yol yaklaşık olarak 3 saat trafiğe kapalı kaldı. Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışması sonrasında karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.