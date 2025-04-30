İzmit Belediyesi, Kocaeli’de bir ilke imza atarak 1 Temmuz’dan itibaren doğrudan temin mal alımlarını EKAP üzerinden yapacak. Karar, şeffaflığı artırmayı hedefliyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını güçlendirmek için Kocaeli’de bir ilki hayata geçiriyor.

1 Temmuz’dan itibaren doğrudan teminle yapılan tüm mal alımları Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, düzenlediği basın toplantısında, “Kamu kaynaklarını şeffaf, adil ve etkin kullanmak için yeni adımlar atıyoruz. Doğrudan temin alımlarını EKAP’a taşıyarak süreci görünür ve vatandaşın denetimine açık hale getiriyoruz” dedi. Hürriyet, sistemin tedarikçi rekabetini artırarak kaliteyi yükselteceğini, belediye kaynaklarının daha verimli kullanılacağını vurguladı. 2024’te 73 milyon TL bütçe fazlası verdiklerini, bu adımla güveni daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti.

EKAP’ın pratik ve hızlı olduğunu, tüm Türkiye’den erişilebilir hale geldiğini ifade eden Hürriyet, esnafın sisteme kayıt olması için bilgilendirme yapılacağını, acil durumlarda eski sistemin kullanılacağını açıkladı. Doğrudan teminlerde ekstra bedel ödenmeyeceğini de ekledi.