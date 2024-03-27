ASELSAN, ambargolara yanıt olarak geliştirilen GÖZDE ve ASELFLIR-500 sistemlerinin ilk ihracatının gerçekleştirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - ASELSAN tarafından ambargolara yanıt olarak geliştirilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemleri hem operasyon sahasında hem de yüksek katma değerli ihracatla ülkeye katkı sağlıyor.

Şirketin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 35 milyon 130 bin dolar tutarında güdüm kitleri ve ASELFLIR-500 sistemini içeren 3 ayrı ihracat sözleşmesine imza atıldığı duyuruldu.