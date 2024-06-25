Asgari ücrete yönelik zam tartışmaları Türkiye'de önemli bir gündem maddesi haline geldi. Hükümetin temmuz ayında asgari ücrete zam yapmayacağını açıklamasına rağmen, kamuoyunda bu konudaki beklentiler devam ediyor.BURSA (İGFA) - Memur ve emeklilerin 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak olmaları, asgari ücretle ilgili de ‘Ara zam yapılacak mı?’ sorusunu gündeme getiriyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM KAÇINILMAZ

Siyaset arenasında da asgari ücrete ara zam konusu bir yer tutuyor. Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde asgari ücretin yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği merak konusu?

Bu konu hakkında Herkes Duysun’a açıklamalarda bulunan Birleşik Metal-İş Bursa Şube Başkanı Gökhan Aydın, “Asgari ücrete zam şart insanlar geçinemiyor yılbaşında yapılan zam şimdiden eridi.” ifadelerini kullandı.

Aydın, ayrıca açıklanan yeni maliye politikalarının yükünün asgari ücretliye yüklenmesi de asgari ücretliyi daha zor duruma soktuğunu belirterek şu ifadelere yer ver verdi:

“Ülkedeki enflasyonun hayat pahalılığının sorumlusu asgari ücretliymiş gibi vergilerin artırılması, geçinebilmeyi daha da zor hale getirdi. Yoksulluk sınırının altında olan asgari ücrete ara zam da kaçınılmaz bir durumda.”