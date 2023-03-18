Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 100. yıl dönümü deprem ve sel felaketi nedeni ile sade bir törenle anıldı.MERSİN (İGFA) - Mersin Tren Garı’nda başlayan programda protokol üyeleri tarafından muharip gazilerden oluşan temsili heyet karşılandı. İçinde gazilerin bulunduğu tren, Mersin Garı’na geldikten sonra bir gazi tarafından Türk bayrağı Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’a teslim edildi. Tren Garı’nın ardından Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden tören, Vali Pehlivan, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı.

Öğrencilerin günün anlam ve önemine dair şiir okuduğu törende konuşan Başkan Seçer, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kente gelişinin 100. yıl dönümünü, 100 yıl önceki heyecan ile ancak yaşanan felaketler nedeniyle de buruk olarak andıklarını belirterek “6 Şubat ve sonraki günlerde peş peşe yıkıcı depremler, ardından sel afeti yaşadık. Binlerce vatandaşımızı bu felaketlerde kaybettik. Binlerce vatandaşımız yaralı. Kadim şehirlerimiz yok oldu. Yüreğimiz yasa boğuldu. Acı izleri, hatıraları silmek ve kentlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Depremde ve selde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa diliyorum” dedi.

“Bu güzel kent, bu güzel ülke; o sarsılmaz inançla kuruldu”

Ulu Önder’in, Kurtuluş Mücadelesi’nin meşalesini 5 Kasım 1918 tarihinde Mersin’de yaktığını ifade eden Başkan Seçer, kazanılan zaferin ardından Yeni Türkiye’nin mesajını da yine Mersin’den verdiğine dikkat çekerek “Tarihler, 17 Mart 1923’ü gösterirken, o yine Mersin’deydi. Cumhuriyetimizin kurucusu; bu kez Yeni Türkiye’nin mesajını yine bu topraklardan verdi. Çünkü o; ticaretin, tarımın, sanatın öncü kenti gördüğü Mersin’e ve Mersinlilere çok güveniyordu. Sadece biz Mersinlilere değil, tüm milletine güveniyordu. İşte bu güzel kent, bu güzel ülke; o sarsılmaz inançla kuruldu” diye konuştu.

Cumhuriyetin henüz ilk yılında, 13 Eylül 1924 tarihinde Pasinler depreminin yaşandığını dile getiren Başkan Seçer, Mustafa Kemal Atatürk’ün deprem haberini alır almaz, tereddütsüz Erzurum’a gittiğini ve ‘Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur’ dediğini hatırlatarak “O sözler, bugün için de geçerlidir. Çünkü bilimi esas almadan atılacak her adımın sonu felakettir. Elbette, halkımız; birlik ve beraberlik içerisinde bütün zorlukları aşmayı başarmıştır; başaracaktır. Ancak, üzülerek belirtmek isterim ki yaşadığımız nice acı tecrübeye karşın; ülkemiz de kentimiz de depreme yeterince hazırlıklı değildir” ifadelerini kullandı.

“Çünkü biz Atatürk’ün tarafındayız”

Sorumluluğu olan herkesin vatandaşların can ve mal güvenliği için, afetlere karşı bilimi esas alarak, tüm tedbirleri almak zorunda olduğunu söyleyen Başkan Seçer şunları kaydetti:

“Bugün için en temel görevimiz budur. Atamız; 100 yıl önce biz Mersinlilere, ‘Mersinliler, Mersin’e sahip çıkınız’ diyerek yolumuzu göstermiştir. İyi bir planlamayla aşılamayacak zorluk yoktur. Biz bu doğrultuda çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Atatürk’ün tarafındayız. Çünkü onun tarafı aklın, bilimin ve mantığın tarafıdır.”

“Atamızla bir kez daha gurur duyuyor, minnetle anıyorum”

Konuşmasının son bölümünde gençlere seslenerek bu yıl aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılının kutlanacağını hatırlatan Başkan Seçer sözlerini “Bizim için bu yıl dönümü sadece bir takvim değişikliği değildir. Bir büyük dönüşümün adı olan Cumhuriyetimizi siyasi, ekonomik, sosyal ve diplomatik alanlarda hayalini kurduğumuz seviyeye çıkartacak atılımlarla, ülkemizi gelecek yüzyıla taşıyacağız. Ülkemizin ve medeniyetimizin tüm kazanımları üzerinde yükselteceğimiz bu vizyon, sizlere bırakacağımız en büyük miras olacaktır. Sizlerin de bu mirasa sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Bu tarihi günde Atamızla bir kez daha gurur duyuyor, minnetle anıyorum. Afetlerde yitirdiğimiz vatandaşlarımız ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum” cümleleri ile tamamladı.