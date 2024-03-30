İstanbul Modern'in yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern, ilkbahar dönemine “Çağdaş Sanatın Dünyası” ve “Koleksiyonerliğin Antropolojisi” başlıklı iki yeni seminerle 16 Nisan’da başlıyorİSTANBUL (İGFA) - “Çağdaş Sanatın Dünyası” semineri, 21. yüzyılın sanatını, üretim biçimlerini, yöntemlerini anlamaya ve tarihsel ilişkisini yorumlamaya odaklanıyor. Seminer kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ve Doç. Dr. Seda Yavuz, “Çağdaş sanat nedir?” sorusunu farklı bakış açılarıyla yorumluyor. Seminerde, güncel, modern, çağdaş ve post-modern gibi kavramlar sanat yapıtlarından örneklerle analiz edilirken; sanatçı kimliğinin değişen rolü, kültür endüstrilerinin çağdaş sanat üzerindeki etkileri ve sanat yapıtlarındaki biçim çeşitliliği ele alınıyor.

“Koleksiyonerliğin Antropolojisi” başlıklı seminer programında ise geçmiş ve günümüzden örnekler aracılığıyla koleksiyonculuğun tarihi, kültür politikaları ve bunların topluma etkisi ele alınıyor. Dr. Öğr. Üyesi Ebru Nalan Sülün yönetiminde düzenlenecek seminer, kültürel bir üretim alanı olarak koleksiyonculuğun nasıl değiştiğini, çağdaş sanat koleksiyonlarının nasıl oluştuğunu ve geliştiğini örneklerle aktarıyor.