Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yazlık sinema keyfi 26 Temmuz Cuma yani bugün 'Bursa Bülbülü' isimli komedi Türk filmi ile start veriyor.
İlk gösterim 26 Temmuz Cuma günü yani bugün Aydın Tekstil Parkta saat 21:30 da gerçekleştirilecek.
Aynı film yarın yani 27 Temmuz Cumartesi günü saat 21:30 da Aydın Mimarsinan Parkında vatandaşlarla buluşacak.
Kahkaha tufanı içerikli Bursa Bülbülü filminin başrolünde Ata Demirel yer almaktadır.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlıları bu kahkaha tufanı filme davet etti.
Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer
Editör: Mehmet Cemil AĞIRBAŞER