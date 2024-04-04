Adil Türkiye Partisi (ATP) Genel Başkanı Ata Barlas Aşkar, son dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilgili yaşanan olaylar ve alınan kararlar hakkında bir açıklama yaptı. Aşkar, Fenerbahçe’nin karşılaştığı zorluklara ve haksız uygulamalara karşı partisi adına destek mesajını iletti.ANKARA (İGFA) - Genel Başkan Aşkar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Spor, centilmence mücadele edilip kutlanması gereken bir alan olmalı. Ancak ne yazık ki, Fenerbahçe Spor Kulübü, son dönemde yaşanan olaylar ve aldığı kararlar nedeniyle haksız uygulamalara maruz kalmıştır. Bu durum karşısında ATP olarak derin bir üzüntü duyuyoruz. Fenerbahçe camiasına, futbolcularına, yönetimine ve Sayın Ali Koç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan haksızlıkların bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz."

Aşkar, ayrıca Fenerbahçe’nin Atatürk değerlerine olan bağlılığını vurgulayarak, "Arabistan'da Atatürk için maça çıkmayan Fenerbahçe'ye ve Sayın Ali Koç'a Atatürk milliyetçileri olarak sahipsiz bırakmak istemiyoruz. ATP olarak, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ve onun değerlerini temsil eden her bireyin yanındayız. Sporun birleştirici ruhunun korunması ve adil bir mücadele ortamının sağlanması adına elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız," dedi.

Adil Türkiye Partisi ve Genel Başkanı Ata Barlas Aşkar, sporda adalet ve eşitlik ilkelerinin savunucusu olarak, Fenerbahçe'nin ve tüm spor kulüplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.