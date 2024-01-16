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İletişim Başkanlığı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden müzeye çevrildiği iddiasının doğru olmadığını söyledi.ANKARA (İGFA) -Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne ibadet etmek için gelenler ile kültürel amaçla ziyaret gerçekleştirenlerin ayrılması ve girişlerde oluşan yoğunlukların da önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda sona gelinmiş ve düzenleme 15 Ocak itibarıyla hayata geçirilmişti.

Düzenlemeler kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin müzeye dönüştürüldüğü iddialarına açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Başkanlık bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu camiyi ibadet amacıyla ziyaret edenlerden herhangi bir ücret talep edilmediği, sadece kültürel amaçla ziyaret etmek isteyen yabancı turistlerden ücret alınacağının altını çizdi.

Turist olarak giriş yapanların gezi güzergâhı boyunca koruyucu önlemler alındığına dikkati çekilen açıklamada, "Ayrıca QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistem ile ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabilecektir" dedi.