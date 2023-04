2014 yılından bu yana Ata Tohumları projesiyle her yıl milyonlarca fideyi Aydınlılarla paylaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da fide elde edilecek tohumları toprakla buluşturdu. Tarımda sürdürülebilir projeleri uygulamaya devam edeceklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, fidelerin dağıtımına önümüzdeki günlerde başlayacaklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu, ayrıca Ata Tohumlarından üretim yapmak isteyen üretici kadınlara fide desteklemelerinin bu yıl da yapılacağının altını çizdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi muhabiri Dilan Azizoğlu, “Aydın Büyükşehir Belediyesi; atalarımızdan, ninelerimizden, dedelerimizden gelen yerel tohumların gelecek nesillere aktarılması için 2014 yılından bu yana çalışma yürütmektedir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu öncülüğünde, projemizle her yıl milyonlarca fide üreterek bunları vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Geçen yıllardaki gibi bu yıl da domates, biber, patlıcan, salatalık, acur ve fasulye fidesi üretimi yaptık. Aydın’ın 17 ilçesinde de bir yerel ürün şenliği şeklinde bu fidelerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Amacımız sürdürülebilir tarım ürünlerinin çocuklarımıza ve torunlarımıza kalması. Bu konuda her kurum ve kuruluşla işbirliği yapmaya, projeler üretmeye açığız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çerçioğlu’ndan kadın üreticilere çağrı: Fidan bizden, üretim sizden

Ata Tohumlarından katma değerli ürün üretmek isteyen kadın üreticilere bir çağrıda bulunan Başkan Çerçioğlu, “Aydın Büyükşehir Belediyesi her zaman üreticinin yanındadır. Kadınlarımızın Ata Tohumlarımıza verdikleri değeri biliyoruz. Bu sebeple yerel tohumlarımızdan elde ettiğimiz fideleri değerlendirmek isteyen kadın üreticilerimizi bu yıl da desteklemeye devam edeceğiz. Bunun için bize başvurmaları yeterli; üretim alanlarını değerlendirecekleri gerekli fide desteklemesinde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Amaç katma değerli ürün üretimini artırmak

Geçen yıllarda birçok kadın üreticinin katma değerli ürünler üreterek ekonomiye katkı sunduğunu hatırlatan Başkan Çerçioğlu, fidelerden üretim yapacak olan vatandaşlardan tohumluk almalarını istediklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu, “Anadolu’nun en büyük zenginliklerinden birisi olan Ata Tohumları. Ata Tohumlarımızın gelecek nesillere aktarılmasını önemsediğimiz için de fidelerimizi önümüzdeki haftadan itibaren 17 ilçemizde vatandaşlarımızla buluşturmaya başlayacağız. Aydın’da bahar ayları yerel tohumların toprakla buluştuğu bir şenlik havasında yaşanır. Elbirliğiyle bu tohumları gelecek nesillere aktaracağız. Amacımız katma değerli ürün üretimini artırmak” dedi.