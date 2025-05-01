İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katılımcı belediyecilik anlayışıyla İzmirlilerin kamusal alanlardan daha nitelikli ve daha güvenli bir şekilde faydalanabilmeleri için başlattığı Güzel İzmir Hareketi sürüyor.İZMİR (İGFA) - Başkan Tugay, uzmanlar ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldiği “Güzel İzmir Hareketi Büyüyor, Kente Yayılıyor” panelinde konuştu. Gençlere seslenen Tugay, “Sizler tasarlayın, sonra birlikte uygulayalım. Hepimiz köşelerimize çekildiğimizde keşke bu şehirde daha fazla sözümüz geçse, daha fazla fikirlerimiz hayata geçse diyoruz. İşte bu bir uygulama fırsatı. Bu hareketin büyüyerek gelişeceğine inanıyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kamusal alanların daha nitelikli hale getirilmesi amacıyla İzmirlilerle birlikte katılımcı belediyecilik anlayışıyla başlatılan Güzel İzmir Hareketi kapsamında düzenlenen panele katıldı. Kemeraltı Çarşısı Havra Sokağı’nda yer alan Tarihi Akın Pasajı’ndaki “Güzel İzmir Hareketi Büyüyor, Kente Yayılıyor” panelinde üniversite öğrencileri, tasarımcılar, şehir plancıları, yerel yönetim temsilcileri ve bürokratlar buluştu. Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu’nun moderatörlüğünde yapılan panelde Güzel İzmir Hareketi Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Egeşehir AŞ bünyesinde geliştirilen proje hakkında bilgi verdi. Etkinlikte katılımcılar arasında fikir alışverişinde de bulunuldu.

KATILIMCILIK VURGUSU

Panelde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, katılımcı yönetim anlayışının önemine dikkat çekerek “Katılımcılığı pek çok alanda sağlamamız lazım. Bir birim kurduk. O birim kendisine Güzel İzmir Hareketi adını verdi. İzmir’in kamusal alanlarının tasarımında başta konuyla ilgili olan genç arkadaşlarımız olmak üzere gönüllü herkesin katılımını sağlayan bir sistem kuralım istedik. İzmir’imizi beraberce tasarlamak üzere yola çıktık” dedi.

Panelin özellikle Kemeraltı’nda Tarihi Akın Pasajı’nda yapıldığını belirten Tugay, “Burası belediyenin TARKEM ile beraber restore ettiği ve tekrar kullanıma açtığı bir alan. Agora, Kadifekale gibi alanların yakınında olan, Tarihi Liman Bölgesi denen bölge, içinde gizli hazineler barındırıyor. Tekrar kullanıma kazandırılmayı bekleyen pek çok alan var burada. Tarihi ve kültürel mirasa vurgu yapmak için bu toplantıyı burada yapmak istedik. Bizim İzmir’e dair hayalimizde tarihten, köklerinden gelen zenginliği, gücü tasarımla buluşturmak var” diye konuştu.

4 İLÇEDE MARATON

Güzel İzmir Hareketi kapsamında şimdiye kadar pek çok proje, fikir geliştirildiğini, bazılarında uygulamaya geçildiğini, bazılarında ilk adımların atıldığını belirten Tugay, Karabağlar Cevdet Güçlüer İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu çevresinde gerçekleştirilen çalışmayı örnek gösterdi. Tugay, bölgede daha güvenli bir ortam yaratıldığını ve daha estetik bir görünüm elde edildiğini belirterek “Aynı zamanda arabaların rastgele park ettiği, adeta izbe halinde olan bir sokak çocukların ve ailelerin kullanabildiği yayalaşmış bir oyun sokağı haline getirildi. Arkadaşlarımız bunu İzmir’in dört bir köşesinde, başka okulların çevresinde de uygulamaya çalışıyor. Şu an Çiğli’de bir çalışma sürüyor. Bunun gibi kentin özellikle dış mahallelerinde ihmal edilmiş alanlarda benzer kamusal alan tasarımları yapacağız. Burada yakın zamanda geliştirdiğimiz bir başka fikri de konuşacağız. O da 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört ilçemizde kamusal alanlarda özgürce fikirsel tasarım geliştirilmesi için küçük bir maraton gerçekleştireceğiz. Gençlerimizle birlikte bunu yapacağız. Seferihisar, Çeşme, Karaburun ve Foça ilk etap için düşündüğümüz ilçeler. Turistik bölgeler olduğu için yapacağımız hızlı bir çalışmayla sezon öncesinde uygulama yapabiliriz” dedi.

TÜM İZMİRLİLER DAVETLİ

Gençler başta olmak üzere tüm İzmirlileri tasarım hareketine davet eden Başkan Tugay, gençlere seslenerek “Sizler tasarlayın ve sonra birlikte uygulayalım. Bugün burada bulunmanız, bu fikirleri sahiplenmeniz hepimiz için çok önemli. Hepimiz köşelerimize çekildiğimizde, keşke bu şehirde daha fazla sözümüz geçse, daha fazla fikirlerimiz hayata geçse diyoruz. İşte bu bir uygulama fırsatı. Bu hareketin büyüyerek gelişeceğine inanıyorum. Türkiye ve belki dünya için örnek bir çalışmanın içinde olacaksanız” dedi.

Cesur olmak gerektiğini de belirten Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnandığımız yolda yürümek, kararlılık ve cesaret istiyor. Konuşup konuşup hiçbir şey yapmamak değil, konuşulanları hayata geçirmek üzere emek ortaya koymak önemli. Bu, sadece İzmir için değil Türkiye, dünya için çok değerli bir çaba olacak. Şimdiden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Sizlerin çok güzel işler yapacağına dair inancım tam. Bana ihtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızda olacağıma da söz veriyorum.”

“KAMUSALLIĞI ÇOĞALTMAK İSTİYORUZ”

“İzmir’i seven, bu kente dair sözü olan, kentin sorunlarını dert edinen ve çözüm için emek harcayan aktörlerin, sizlerin katılımı çok önemli, iyi ki geldiniz” diyerek sözlerine başlayan Güzel İzmir Hareketi Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin ise çalışma hakkında bilgilendirmede bulundu. Hareketin kentin sorunlarının İzmirliler ile belirlenmesini ve ortak çözüm üretilmesini sağladığını belirten Keskin, “Çocuklara, gençlere dokunmayı çok önemsiyoruz. Kamusallığı çoğaltmak istiyoruz. İlk kıvılcımlar oluştu. Görüşmeler gerçekleştirdik. Çalışmalarımız iş birliğiyle devam ediyor” dedi.

“EN ÖNEMLİ NOKTA KATILIMCILIK VE KAPSAYICILIK”

Güzel İzmir Hareketi gibi uygulamaların dünyada 1990’lı yıllarda başladığını belirten moderatör Ali Faruk Göksu da, “Dünyada müthiş deneyimler var. Türkiye’de de 10 yıldır gündemde. Farklı topluluklar, belediyeler bu gibi programları uyguluyorlar. Burada en önemli şey katılımcılık ve kapsayıcılık. Kendi fikrinizden ziyade o sorundan etkilenenleri bu hareketin parçası yapmak zorundasınız. Çünkü yapılan tüm uygulamalar orada yaşayanları etkiliyor. Tasarım düşüncesi yoluyla sorunları birlikte keşfetme diyebiliriz. Bu başarılı bir hareket. Beni heyecanlandırıyor” dedi.

GÜZEL İZMİR HAREKETİ NEDİR?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kamusal alanların İzmirlilerin isteği doğrultusunda daha nitelikli bir yapıya dönüşmesi için Güzel İzmir Hareketi'ni başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, mahalle sakinleri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, tasarımcılar, gençler ve İzmirlilerin katılımıyla kolektif çabanın hayata geçirilmesi amaçlandı.

‘İzmir’i Birlikte Güzelleştirelim” anlayışının temelde olduğu proje; İzmir’in hem kentsel hem de kırsal kamusal alanlarını kapsayacak. Hareket, 8 ana tematik eylem üzerinden ilerleyecek. Bunlar; kentsel buluşma noktaları, canlanan sokaklar, davetkar parklar/ yeşil alanlar, yeni nesil pazar yerleri, kıyı-köşe kentsel yüzeyler, keyifli sosyal mekanlar, kentsel bellek noktaları, güvenli okul çevreleri olarak belirlendi.

NELER YAPILDI?

İlk proje uygulaması Güvenli Okul Çevreleri teması kapsamında Karabağlar Cevdet Güçlüer İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu çevresinde gerçekleştirildi. Güvenli okul çevresi oluşturuldu ve 4238 sokak yayalaştırılarak oyun sokağına dönüştürüldü. 4237 ve 4239 sokaklar tek yöne çevrilerek okul çıkışları rahatlatıldı ve trafik yavaşlatıldı. Sırrı Atalay Caddesi’ndeki okul ana giriş aksı yaya alanı genişletildi. Sabit bekleyen manav kamyonu gibi büyük taşıtlar kaldırıldı. Okul çevresi boyunca yapılan delinatör ve peyzaj çalışmalarıyla araç parklanması önlendi. Peyzaj ve oturma birimleriyle kamusal kullanım artırıldı.

Katılımcılık anlayışıyla başlatılan hareket çerçevesinde yurttaşların yaşadıkları mahallelerle ilgili talepleri alınarak İzmir’in birlikte tasarımına devam ediliyor. Davetkar Parklar / Yeşil Alanlar teması kapsamında, Ballıkuyu Park Projesi için düzenlenen “Ballıkuyu - Küçük Varyantı Birlikte Tasarlıyoruz” Anne-Çocuk Katılımcı Tasarım Atölyesi’yle Ballıkuyu’da yaşayan yurttaşlarla bir araya gelindi. Mahalleliye nasıl bir park istedikleri soruldu ve elde edilen veriler tasarımda dikkate alındı. Proje tasarım aşaması tamamlandı, ilgili daire başkanlıkları ile süreç devam ediyor. Güvenli Okul Çevreleri ve Davetkar Parklar / Yeşil Alanlar temaları kapsamında Çiğli Şirintepe Mahallesi Güzeltepe İlkokulu çevresinde tasarlanan projenin yerinde uygulaması da en kısa sürede tamamlanacak.