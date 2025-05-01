Anahtar Parti İl Başkanı Fikret Aslan, deprem riskine karşı “Kentsel dönüşüm ertelenemez” dedi ve partisinin 12 maddelik çözüm manifestosunu açıkladı.BURSA (İGFA) - Anahtar Parti İl Başkanı Fikret Aslan, art arda yaşanan depremlerin ardından kentsel dönüşümün Türkiye için bir beka meselesi olduğunu vurguladı.

“Deprem değil, ihmal öldürür. Gecikmeye tahammülümüz yok” diyen Aslan, iktidarın yapısal riskleri yıllardır çözmediğine dikkat çekti. Özellikle Marmara, Elazığ, Malatya ve Kütahya’daki depremleri hatırlatan Aslan, Bursa’daki çürük yapı stoğuna odaklandı.

Aslan, “Bursa’da yapı stoğunun yüzde 65’i riskli, 1999 öncesi yapılan yaklaşık 100 bin konut deprem yönetmeliğine uygun değil. Bu, olası bir depremde büyük yıkım habercisi. Risk sadece Bursa ile sınırlı değil, Anadolu’nun dört bir yanı alarm veriyor” dedi. Kentsel dönüşümün siyasi değil hayati bir mesele olduğunu belirterek, “Muhalefetteyiz ama sessiz kalamayız. Bu, milletimizin can güvenliği meselesi” diye konuştu.

ANAHTAR PARTİ’NİN 12 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

Harçlardan %100 muafiyet sağlanmalı. Ruhsat süreçleri hızlandırılmalı. KDV oranı mal ve hizmetlerde %1’e düşürülmeli. Kentsel dönüşümdeki alım-satımlarda gerçek değer üzerinden makul vergi alınmalı. Hibe kredi miktarı artırılmalı, faiz oranları düşürülmeli, ön ödeme yükü kaldırılmalı. Standart taslak sözleşme modelleri oluşturulmalı. 2000 öncesi binalarda kiralama için “riskli değildir” raporu zorunlu olmalı, tapuya şerh konulmalı. Ada bazlı dönüşüm teşvikleriyle otopark ve yeşil alanlar artırılmalı. Metruk binalar kamulaştırılmalı. Tersine göç teşvik edilmeli, istihdam Anadolu’ya yayılmalı. 2025 “Dönüşüm Yılı” ilan edilmeli. Kamu-özel sektör iş birliğiyle dönüşüm desteklenmeli.

Başkan Aslan, “Artık ‘deprem ne zaman olur?’ değil, ‘ne kadar hazırız?’ sorusunu sormalıyız. Çözümü bilimle arıyoruz, vatandaşımızın can güvenliği için mücadele edeceğiz” diyerek iktidarı göreve çağırdı.