HSK, 2 bin 730 adli ve idari yargı hakimi, başsavcı ve savcının görev sürelerini tamamlamasına ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımladı.ANKARA (İGFA) - Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), çeşitli derecelerde görev sürelerini tamamlayan 2 bin 730 adli ve idari yargı mensubuna ilişkin kararları Resmi Gazete’de duyurdu.

Kararda, Nisan 2025 dönemi sonuna kadar bulundukları derecede 2 yıllık yükselme sürelerini tamamlayan adli yargıdan 2 bin 549 başsavcı, savcı ve hakim ile idari yargıdan 181 hakimin isim listelerine yer verildi.

Söz konusu listelere ulaşmak için tıklayabilirsiniz