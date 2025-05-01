HSK, 2 bin 730 adli ve idari yargı hakimi, başsavcı ve savcının görev sürelerini tamamlamasına ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımladı.ANKARA (İGFA) - Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), çeşitli derecelerde görev sürelerini tamamlayan 2 bin 730 adli ve idari yargı mensubuna ilişkin kararları Resmi Gazete’de duyurdu.

Kararda, Nisan 2025 dönemi sonuna kadar bulundukları derecede 2 yıllık yükselme sürelerini tamamlayan adli yargıdan 2 bin 549 başsavcı, savcı ve hakim ile idari yargıdan 181 hakimin isim listelerine yer verildi.

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Kaynak: İGF