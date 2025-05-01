Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı iş birliğinde “Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı” kapsamında Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti’nde “Yangın ve Arama Kurtarma Eğitimi” programı başarıyla gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde “Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP)” kapsamında Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti’nde “Yangın ve Arama Kurtarma Eğitimi” programı başarıyla tamamlandı.

Tanzanya’nın farklı bölgelerinde görev yapan 35 itfaiye personelinin katılımıyla 7-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenen eğitim, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı uzmanları tarafından hem teorik hem de uygulamalı olarak yürütüldü.

EĞİTİMLER YOĞUN KATILIM VE BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

İki hafta süren program kapsamında katılımcılara; Dijital Simülasyonlar, Yanma-Yangın Bilgisi, Kişisel Koruyucu Donanımlar, Söndürme Maddeleri ve Ekipmanları, Yangına Müdahale Esasları, Afetlerde İlkyardım Bilgisi, Kurtarma Ekipmanları ve Kullanım Teknikleri, Trafik Kazalarına Müdahale, Yangın Önleme Tedbirleri, Olay Yeri Yönetimi ve Belediyelerde Afet Yönetimi, Kentsel Arama Kurtarma, Kurtarma Ekipmanları Ve Kullanım Teknikleri, İple Erişim Ve Kurtarma Teknikleri dersleri hem teorik hem de uygulamalı olarak verildi.

Yapılan son testlerde katılımcıların ortalama başarı puanı 92’ye ulaşarak, eğitimlerin etkinliğini ve verimliliğini ortaya koydu. Eğitim sonunda gerçekleştirilen tatbikatla katılımcıların pratik bilgileri pekiştirildi.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara yönelik olarak düzenlenen sertifika töreni, Tanzanya İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı’na bağlı itfaiye merkezinde gerçekleştirildi.

Törene Türkiye’nin Tanzanya Büyükelçisi Bekir Gezer, Tanzanya İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı Genel Komiseri John William Masunga, TİKA Tanzanya Koordinatörü Filiz Şahinci ve Konya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürü İbrahim Navruz katılarak konuşma yaptı.

TÜRKİYE İLE TANZANYA ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Tanzanya İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı Genel Komiseri John William Masunga ise eğitimlerin afet yönetimi anlayışına yaptığı katkı ve TİKA’nın sağladığı ekipman desteği için Türkiye’ye teşekkür etti.

TİKA Tanzanya Koordinatörü Filiz Şahinci, ADAMEP kapsamında yürütülen programların, Afrika genelinde kapasite geliştirme açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

KONYA MODELİ DÜNYAYA YAYILIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Türkiye’nin bilgi ve tecrübesini daha önce verilen eğitimlerle Özbekistan, Karadağ, Tacikistan, Libya, Gambiya, Filistin, Gürcistan, Somali, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bangladeş gibi ülkelere aktarmıştı.