Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sürdürdükleri eş zamanlı yol yapım çalışmaları kapsamında Söke Milli Egemenlik Caddesi’ni de baştan sona yeniledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Kentimiz genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.” dedi.

Büyükşehir, vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollara sahip olması için birçok ilçede eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Söke Milli Egemenlik Caddesi’nde sıcak asfalt kaplama ve kaldırım yenileme çalışmalarının ardından logo ve yol çizgi çalışmaları da tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hizmete sunulan yol, vatandaşlardan tam not aldı.

Başkan Çerçioğlu’na vatandaşlardan hizmet teşekkürü

Vatandaşlar, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile yatırımlarına devam eden Büyükşehir’e ve Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.