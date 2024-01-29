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Aydın'ın Efeler ilçesinde arazi anlaşmazlığı dolayısıyla çıkan kavgada bir kişi öldü.Express Haber / AYDIN (İGFA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, Umurlu Mahallesi'nde meydana gelen arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Mesut Alkış (39) ile dayısı C.B. (67) arasında yaşanan arazi anlaşmazlığından kaynaklandı.

Tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada C.B., yeğeni Mesut Alkış'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı ancak yaptıkları kontrolde Mesut Alkış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli dayı C.B. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.