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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gece saatlerinde ilçede etkili olan çok kuvvetli yağış metrekareye 70 kilogram düştü.BALIKESİR (İGFA) - İklim değişikliğine bağlı olarak etkili yağış ve toprağın doygunluk seviyesine ulaşması sebebiyle bazı bölgelerde su taşkınları yaşandığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık’ın alt yapısının tekrardan gözden geçirilmesinin zorunlu olduğunu, ve her zaman dile getirdiğimiz alt yapı yatırımlarının bir an önce hızlandırılması gerektiğini bizlere gösterdi" dedi.

Su taşkınının tüm bölgeyi etkileyen Nikita Deresi’nin Devlet Su İşleri tarafından ıslahının en önemli sorunlardan biri olduğunu ve vurgulayan Başkan Ergin, "Bir an önce çözülmesi gerekli. Ve bu durum daha sonra olabilecek daha büyük afetler için bize önemli bir uyarı yapmıştır. Hepimize geçmiş olsun, yaralarımızı birlikte saracağız" diye konuştu.