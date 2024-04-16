Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şentürk Hoşgül, Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanı Fuad Muradov tarafından teşekkür belgesi ile taltif edildi.MANİSA (İGFA) - Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov'un da katılım sağladığı, İstanbul TRYP By Wyndham Otel de gerçekleşen, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu ve Bilim İnsanlarının da bulunduğu 'Türkiye'de Yaşayan Azerbaycan İcması ile Görüş' programına iştirak ederek, Bakan tarafından Teşekkür Belgesi ile Taltif edilen Şentürk Hoşgül, "3 Yıllık görev dönemimizde, gerek yerel yönetimlerimiz ile gerek Sivil Toplum Kuruluşları ile gerçekleştirdiğimiz kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerimiz ile şehrimize, kültürümüze ve tarihi değerlerimize katkı sağlamayı şiar edindik. Yönetim Kurulumuzun bitmek bilmeyen enerjisi ve üyelerimizden aldığımız güç neticesinde Manisa Azerbaycanlı Talebeler Topluluğu (MANAT) ile birlikte 41 etkinliğe imza attık. Bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak, üyesi olduğumuz Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF) tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanı Fuad Muradov'un da tensipleriyle 'Teşekkür Belgesi' ile Taltif edildik. Çalışmalarımıza aldığımız güç ve şevkle devam edeceğiz . Yakın zamanda bir Çalıştay gerçekleştireceğiz. Emeği geçen sayın Bakan Fuad Muradov'a, TADEF Genel Başkan Vekili Parviz Mammadzadə'ye toplatıya iştirak eden Bilim İnsanlarımıza ve tüm yetkililerimize teşekkür ediyor, bu ödülü üyelerimiz, gençlerimiz ve yönetim kurulumuz adına aldığımızı belirmek istiyorum" dedi.