Almanya’nın Lörrach kentinde bulunan Baden-Wuerttemberg Cooperative State Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gerhard Jaeger, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Johannes Kern ve önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Manfred Gustav Raupp, Trakya Üniversitesi ile olan ikili ilişkilerini geliştirmek amacıyla geldiği Edirne’de Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak’ı da ziyaret etti.

EDİRNE (İGFA) - Ziyaretlerde Baden-Wuerttemberg Cooperative State Üniversitesi heyetine Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve Prof. Dr. Metin Aydoğdu eşlik etti. Ziyaretlerde ikili iş birlikleri, projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Baden-Wuerttemberg Cooperative State Üniversitesi heyetini Edirne’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılacak iş birliklerine destek olacaklarını ifade etti.

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, Lörrach ile kardeş şehir olduklarını vurgulayarak, nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederek, Edirne ve Lörrach arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere değindi.