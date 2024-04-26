Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 adet elektrikli süpürge, 3 adet elektronik traş makinesi, 1 adet elektronik mutfak aleti, 2 adet elektronik saç şekillendirici aleti gözaltına alınan şüpheli şahısla birlikte ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından adli soruşturma başlatıldı.