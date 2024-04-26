Tarihi Mardin betonarme yapılardan arındırılıyor Tarihi Mardin betonarme yapılardan arındırılıyor

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 adet elektrikli süpürge, 3 adet elektronik traş makinesi,  1 adet elektronik mutfak aleti, 2 adet elektronik saç şekillendirici aleti gözaltına alınan şüpheli şahısla birlikte ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından adli soruşturma başlatıldı.