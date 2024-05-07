Türk kültür coğrafyasında baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Osmangazi’de coşkuyla kutladı. Hıdırellez şenliğinde Osmangazililer gönüllerince eğlendi.BURSA (İGFA) - Bursalılar Hıdırellez coşkusunu Osmangazi Belediyesi’nin desteğiyle Kamberler Parkı’nda düzenlenen şenlikte dolu dolu yaşadı. Bolluk ve yeni başlangıçların simgesi, baharın müjdecisi Hıdırellez’i kutlamak için Kamberler Parkı’nı dolduran binlerce vatandaş, halaylar çekip, oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi. Şarkılar söyleyip, dans eden vatandaşlar, unutamayacakları bir gün yaşadı. Şenliğe katılan her yaştan vatandaş, Hıdırellez’i kutlamak ve tuttukları dileklerin kabul olması için şenlik alanında yakılan ateşten atladı.

Şehir dışındaki programı nedeniyle Hıdırellez şenliğine katılamayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, şenlik alanına görüntülü bağlanarak Hıdırellez coşkusuna uzaktan da olsa eşlik etti. Şenlik alanına kurulan dev ekrana bağlanan Başkan Aydın, binlerce Osmangazili ile birlikte baharın gelişini kutladı. Hıdırellez şenliğine, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Recep Çohan, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, siyasi parti temsilcileri ile birlikte Osmangazi Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.