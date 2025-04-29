MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’yi Türkiye’nin istikrarını tehdit eden bir provokasyon merkezi olarak nitelendirerek sert eleştiriler yöneltirken, CHP'yi 'yolsuzluk, kriz ve kaos'la özdeşleştirdi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin Türkiye’yi karıştırmak için sistemli bir kara kampanya yürüttüğünü iddia etti.

CHP’yi “dışarıdan tembihli, içeriden tedarikli” bir yapı olarak tanımlayan Bahçeli, partinin terörsüz Türkiye hedefine karşı çıktığını, Gazze’deki soykırımı görmezden gelerek Siyonizm’in izinde yürüdüğünü ve ekonomik sorunları siyasi tepkiye dönüştürmeye çalıştığını öne sürdü.

Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel’in Mersin’deki konuşmalarını “bölücülük” olarak nitelendirerek, “Türkler ile Kürtler arasına nifak sokanlar vatan hainidir” dedi. Suriye’nin Kamışlı kentinde düzenlenen ve bölücü taleplerin dillendirildiği konferansı da eleştiren Bahçeli, PKK’nın silah bırakması ve örgütsel fesih işlemlerini tamamlaması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmalarına değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet ve irtikap ağı kurduğunu iddia etti. Özel’in “frekans kesici” iddialarını “yüz kızartıcı” bulan Bahçeli, CHP’nin adaletten kaçtığını savundu.

Deprem konusuna da dikkat çeken Bahçeli, 23 Nisan 2025’te Marmara Denizi’nde yaşanan 6,2’lik depremin ardından CHP’nin kentsel dönüşüme karşı çıktığını ve İstanbul’u ihmal ettiğini belirtti. Cumhur İttifakı’nın depreme dayanıklı konutlarla İstanbul’u sahipleneceğini ifade eden Bahçeli, “CHP, taviz, yolsuzluk ve kaos demektir. Türkiye’nin geleceğinde yeri yoktur” dedi.