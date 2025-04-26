Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Onikişubat İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı ile Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Muhammet Paçacı Kahramanmaraş’ın önemli ticaret merkezlerinden Dere Pazarı Çarşısı’nı ziyaret ederek esnafa anlamlı bir sürpriz yaptı. İlçe başkanları, çarşı esnafına hem siftah parası verdi hem de Türkgün Gazetesi’ni hediye etti.Tural Şahbazlı

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen esnaf ziyaretlerinde, MHP heyetine Dere Pazarı Esnafları Yardımlaşma Derneği Başkanı Hacı Hasan Cıngıllıoğlu eşlik etti. Dualarla başlayan ziyaret kapsamında esnafa hayırlı işler temennisinde bulunulurken, Ahilik geleneğini yaşatan sembolik siftah parası dağıtıldı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan MHP Onikişubat İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı, şu ifadeleri kullandı: “MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanımız Muhammet Paçacı ile birlikte, Dere Pazarı Esnafları Derneği Başkanı Hacı Hasan Cıngıllıoğlu’nun ev sahipliğinde Dere Pazarı Çarşısı’nı ziyaret ettik. Sabahın bereketiyle, dualar eşliğinde başlayan sabah siftahı ve TÜRKGÜN Gazetemizi hediye ederek esnaflarımıza hayırlı işler diledik.

Milliyetçi Ülkücü Hareket’in temelinde vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkan esnafımızın alın teri ve helal kazancı vardır. Bizim davamız; sadece siyaset değil, milletimizin her ferdine hizmet, her gönüle dokunma davasıdır.”

MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Muhammet Paçacı ise şunları söyledi:“Dere Pazarı Çarşısı’nda kıymetli esnaflarımızı MHP Onikişubat İlçe Başkanımız Ömer Emrah Satıcı ve Dere Pazarı Esnafları Yardımlaşma Derneği Başkanımız Hacı Hasan Cıngıllıoğlu ile birlikte ziyaret ederek, hem hayırlı işler ve bol kazançlar diledik hem de küçük bir siftah parasıyla ve Türk’ün gazetesi olan TÜRKGÜN ile güne bereket katmak istedik.Çünkü bu bayrağın dalgalandığı her yerde, esnafın duası, milletin umududur!”

Ziyaret sırasında esnaflar adına konuşan Dere Pazarı Esnafları Yardımlaşma Derneği Başkanı Hacı Hasan Cıngıllıoğlu ise duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “İlçe başkanlarımız her zaman esnafın yanında olmuşlardır. Bugün de burada bulunmaları, esnaf kardeşlerimiz için büyük bir moral olmuştur. Kendilerine bu nazik ziyaretleri ve destekleri için teşekkür ediyoruz.”