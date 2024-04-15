MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında ilk kez bir araya gelen MHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.ANKARA (İGFA) - MHP 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçien Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi.

15 kişilik Başkanlık divanı listesinde görev alacak isimler açıklandı. 4 yeni isim divanda yer aldı.

Buna göre, 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda görev alacak isimler şöyle: