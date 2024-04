Aksaçlılar derneği adı altında 15 il, 16 ilçede şubeleşen Ahmet Bereket, "Parti mi kuruyorsunuz?" sorusuna sessiz kaldı.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Yeni kurulacak veya mevcut bir partinin başına geçmesi için çaba gösterilen spor ve siyaset dünyasının yakından tanıdığı Muhsin Yazıcıoğlu’nun Partisinde 8 sene İl başkanlığı görevinde bulunan Ahmet Bereket ve arkadaşlarının, parti kurma çalışmalarıyla ilgili kulis haberleri, haber merkezimize gelmeye başladı. Parti kuruluş düşüncesiyle ilgili bilgiyi aktaranlar, birçok il de şubeler açılıp büyük bir ekibe sahip olduklarını ve her an bir parti kurulabileceğini dile getirdiler.

Parti kurma çalışmalarıyla ilgili soru yönelttiğimiz Bereket “Bizler Aksaçlılar olarak ülkenizin Bekası için, Türk İslam coğrafyası için Turan sevdamız için, elimizden ne gelirse yaparız. Genel başkan olarak gerektiğinde en tepeye de çıkar konuşur, yada geri planda dururum. Aksaçlılar Ailemizin her bir ferdi, emin olun kurulmuş olan ya da ,kurulacak olan partiler parti yöneticileri, parti başkanları kadar had da idea ediyorum, bir çoğundan da ileri seviyede bilgi birikimine sahip kişiler. Lakin şuan “Partileşiyor musunuz“ soruya cevap vermek için erken.Çünkü bizde her karar istişare edilerek alınır. Önce üyelerimiz, sonra ilçe ve il başkanlarımız ve Yüksek istişare kurulumuzla konu değerlendirilip, çıkan ortak karar göre hareket edilir” dedi. Bereket sözlerinin devamında İlerleyen günlerde Parti kurma konudaki tutumları ve gelecekteki adımlarıyla ilgili resmi bir açıklama daha yapacaklarını ifade etti