Akaryakıttaki yüksek fiyat artışları, artan maliyetler ve Avrupa'nın vize engelini aşamayan karayolu taşımacıları büyük sıkıntı ve sorunlar yaşıyor.ANKARA (İGFA) - Akaryakıtta yüksek fiyat artışları, ekonomideki sorunlar ve Schengen vizesi engeli gibi sorunlar karayolu taşımacılığında önemli sıkıntılar yarattı. Çileye dönüşen vize sorunlarındanyabancı plakalı araçların geri dönüş yükü olarak düşük rakamlarla ürün taşıdıkları ve bazılarının da iç yükleme yaptıkları iddiası eklenince sorunlar her geçen gün büyüdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, tüm sorunları TBMM gündemine taşıdı.

Akaryakıttaki yüksek fiyat artışlarının yanı sıra maliyetler ve Avrupa’nın vize engelini aşamayan karayolu taşımacıları büyük sıkıntı ve sorunlar yaşıyor. 550 bine yaklaşan karayolu ticari yük taşıma filosunda arz-talep makasının hızla açıldığına işaret eden sektör temsilcileri, araç filosunun yaklaşık yüzde 40’ının atıl duruma düştüğünü açıkladı. Türkiye Nakliyeciler Derneği (TND) “Yüksek enflasyonla gelen bu maliyet artışları karşısında başta lojistik firmaları ve TIR sahipleri olmak üzere ciddi bir sıkıntılar yaşıyoruz. Genel anlamda ticarette daralma var. İş hacmindeki daralmaya paralel neredeyse 10 kamyondan 4’ünün atıl durumda olduğunu söyleyebiliriz. Hatta tabiri caiz ise kontak kapatma düşüncesine kadar gelen firmalar var. Evde oturduğunda araç maliyeti daha az olduğu için sefere çıkmayan araç sahipleri var” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE-AB TİCARETİNE SHENGEN DUVARI

Tüm Avrupa sürücü eksikliği ile mücadele ederken, Uluslararası Nakliyeciler Derneği de Shengenduvarı açıklaması yaptı. AB’nin Türkiye’den talep ettiği ürünlerin Türk vatandaşı profesyonel tır sürücülerine uygulanan Schengen Vize Sistemindeki sorunlar nedeniyle teslim edilemediği belirtilirken, Türkiye’nin AB’ye, AB’nin Türkiye ile Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu’ya ihracatını karayoluyla taşıyan taşımacılık sektörünün vize sürecindeki zorlukların zaman kayıpları doğurduğuna bu durumun da ticari malların hareketini kısıtladığına dikkat çekildi. Schengenmisyonlarının yeni sürücülerin vize başvurularına red verdikleri, yılların sürücülerine de Shengen vize kurallarına aykırı olarak ya kısa süreli vize verildiği ya da ret verildiği ifade edilirken, nakliyede yaşanan tüm sorunlar TBMM gündemine getirildi.

KARASU BAKAN’A SORDU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi haline getiren CHP’nin Gölge Ulaştırma Bakanı ve Sivas Milletvekili Karasu, önergesinde nakliyecilerin sorunlarını tek tek sıraladı. “Nakliyecilerimizin sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelikbakanlığınızın kısa, orta ve uzun vadede yapmayı düşündüğü uygulamalar nelerdir?” diye soran Karasu, akaryakıttaki yüksek fiyat artışları, ekonomideki sorunlar ve Schengen vizesi engelleri vb. gibi öne çıkan sorunların ortadan kaldırılması için bakanlığın yaptığı çalışmaların açıklanmasını istedi. Rekabetin çetin olduğu bu sektörde yabancı plakalı araçların geri dönüş yükü olarak düşük rakamlara ürün taşıdığı, bazılarının da iç yükleme yaparak yurtiçi pazarda da faaliyet gösterdiğine yönelik iddiaların olduğunu önergesinde hatırlatan Karasu, “Bu konuda bakanlığınızın son bir yılda yaptığı denetim sayısı ve sonuçları nelerdir?” diye sordu.Vize konusunda yaşanan sorunlara da dikkat çeken Karasu, “Türk sürücülere “acil ve öncelikli” olarak vize alabilmesi için bakanlık olarak yaptığınız, yapacağınız bir çalışma var mıdır?” sorusuna yanıt verilmesini talep etti. Yeni araç alımında, firma ve şoförlere tanınacak fırsatlar konusunda bakanlığın çalışma yapıp yapmadığını da açıklanmasını isteyen Karasu, Bakan Bolat’ın 2002-2024 tarihleri arasına ihraç malları taşıyan nakliyecilerin yaşadığı maddi kayıpları da yıllık olarak açıklamasını talep etti.