Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finalinde Eczacıbaşı Dynavit’i yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finalinde Eczacıbaşı Dynavit’i yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe Opet’i yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Ankara Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet’i kutluyorum. Sarı Lacivertli kulübün elde ettiği şampiyonlukta emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarları tebrik ediyorum. Eczacıbaşı Dynavit’i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum.”