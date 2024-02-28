Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın, görevinden ayrılmak istediği yönündeki iddialara ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.ANKARA (İGFA) - Bazı basın yayın organlarında yer alan “Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı'na iletti” iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, Bakan Bolat’ın özel işlerini aksattığı için görevinden ayrılmak istediği iddiaları gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, "Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

Hatırlanacağı gibi daha önce de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili iddialar ortaya atılmıştı.