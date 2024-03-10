Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 11-22 Mart 2024 tarihleri arasında New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde gerçekleştirilecek Kadının Statüsü Komisyonu'nun (KSK) 68’inci oturumuna katılacak.ANKARA (İGFA)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci oturumuna katılmak üzere New York'a gidiyor.

68’inci oturuma dünyanın tüm bölgelerinden üye devletler ve BM kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

Öncelikli teması “Yoksulluğun ele alınması, kurumların güçlendirilmesi, kadın erkek eşitliği perspektifiyle finansman sağlanması yoluyla cinsiyet eşitliği hedefine ulaşılmasının ve kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin hızlandırılması” olarak belirlenen oturumun gözden geçirme teması ise “ Kadın erkek eşitliği ve kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için sosyal koruma sistemleri, kamu hizmetlerine erişim ve sürdürülebilir altyapı” olacak.

Paneller, yuvarlak masa toplantıları ve yan etkinliklerin yapılacağı programlara katılacak olan Bakan Göktaş, bugün New York’taki Türk vatandaşlarla Türkevi’nde bir araya gelecek.

Göktaş, 11 Mart Pazartesi günü KSK 68’inci açılış oturumunda öncelikli tema kapsamında bir konuşma yapacak. Türkiye’nin kadın, çocuk ve ailenin güçlendirilmesine yönelik vizyonunu anlatacak olan Göktaş, Türkiye'nin 'kimseyi geride bırakmayan' sosyal hizmet konusundaki bakış açısını Birleşmiş Milletler platformundaki ülkelerle paylaşacak.

Mısır tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Sekretaryası’yla iş birliğiyle düzenlenecek “Sürdürülebilir Kalkınma için Ailelerin Güçlendirilmesi: Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması Konusunda En İyi Uygulamalar” başlıklı yan etkinlikte panelist olarak yer alacak Göktaş, AB’nin öncülüğünde Türkiye’nin de üyesi olduğu Kadın ve Kızlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Dostlar Grubu tarafından düzenlenen “Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesine yatırım yapmak” konulu yan etkinlikte de konuşma yapacak. Bakan Göktaş, ayrıca 68’inci oturumun ‘genel tartışmalar’ bölümüne katılacak.

ÇATIŞMA BÖLGELERİNDE KADINLARIN VE ÇOCUKLARIN DURUMLARI ELE ALINACAK

Bakan Göktaş, 12 Mart’ta KAGİDER tarafından BM Kadın Birimi ve Hepsiburada ortaklığında düzenlenecek “Piyasalara erişim ve finansmana erişim yoluyla krizdeki tüm kadınların ekonomik toparlanmasını hızlandırmak” Ekonomiyi kadın işletmeleriyle büyütmek” başlıklı yan etkinliğin ana konuşmacısı olacak.

Göktaş, ardından KSK 68. Oturumu marjında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek “Söylenmeyeni Söylemek: Çatışmanın Kadınlar ve Kız Çocukları Üzerindeki Yıkıcı Etkisi” yan etkinliğine katılacak. Çatışma bölgelerinde kadınların ve çocukların durumlarının ele alınacağı etkinlikte Göktaş, Filistin'de yaşanan olaylara da değinecek. Filistin’deki kadın ve kız çocuklarının yaşadıklarını gündeme getirecek olan Göktaş, kimsenin geride bırakılmadığı bir dünya, kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için kadınların barış sürecinde aktif bir şekilde yer almalarına dikkat çekecek.

Programda Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Maryam bint Ali bin Nasser Al Mısnad, Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Joyce Msuya konuşma yapacak.

Bakan Göktaş, ayrıca program kapsamında çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.