Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, 2-5 Mayıs tarihleri arasında Kütahya’da oynanan play-off maçlarının tamamını kazanarak, Türkiye finaline çıktı. Nilüfer’in genç sultanları, Kocaeli’de oynanacak final maçlarında şampiyonluk mücadelesi verecek.BURSA (İGFA) - Bursa’daki yerel ligde şampiyon olarak play-off grubuna katılma hakkı elde eden Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, gruptaki tüm maçlarını kazandı.

2-5 Mayıs tarihleri arasında Kütahya’da oynanan play-off maçlarında Nilüfer Belediyespor’un rakibi Arkas, Ankara DSİ ve Fenerbahçe takımları oldu. Antrenörlüğünü Okan Oğuz’un yaptığı Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, üç maçta da sahadan galibiyetle ayrılarak, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Nilüfer’in genç sultanları, 15-20 Mayıs tarihlerinde Kocaeli’de oynanacak ve Eczacıbaşı, Vakıfbank, Galatasaray gibi takımların da yer aldığı Türkiye finallerinde, şampiyonluk mücadelesi verecek.