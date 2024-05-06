Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün başarılı karatecileri, Kocaeli Ligi 3. ve final etabından bir altın, iki bronz madalya almaya hak kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Kulübü, sporun çeşitli branşlarında gerçekleştirilen turnuvalara başarılarıyla damga vuruyor. Nilüfer Belediyespor’un karatecileri Nisanur Çakır, Naz Kayadere ile Cemre Günaydın, Kocaeli’de gerçekleştirilen illerarası Kocaeli Ligi’ni dereceyle tamamladı.

Kocaeli Ligi 3. ve final etabında mücadele eden Nisanur Çakır, bir altın madalyanın sahibi olurken aynı zamanda lig ikincisi olmaya hak kazandı. Naz Kayadere ile Cemre Günaydın da, bronz madalya alarak Nilüfer’i Kocaeli’de başarıyla temsil ettiler. Başarılarından dolayı ödül alan sporcuları kutlayan Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, sporun farklı branşlarında başarılı sporcular yetiştirerek, ülke sporuna kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.