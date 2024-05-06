Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Türk Telekom İl Müdürü Murat Işık ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ortak projelerin görüşüldüğü ziyarette konuşan Başkan Zeyrek, Devletin her bir kuruşuna sahip çıkarak, örnek bir belediyecilik hizmeti vermek istediklerini dile getirdi. MANİSA (İGFA) - Manisa Türk Telekom İl Müdürü Murat Işık, Bölge Kurumsal Satış Müdürü Ümit Karaca, Kurumsal Satış Yöneticisi Erkin Bayar, Erişim Planlama ve Yatırım Görevlisi Fırat Aksoy ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’i ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerini ileten Işık ve beraberindeki heyet, Başkan Zeyrek’e başarılar diledi. Ziyarette konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Adil bir şekilde, herkese eşit, ulaşılabilir bir Başkan olmak, oy atmayan kişilere de keşke biz de oy atsaydık dedirtecek işler yapmak istiyoruz. Tabi bu süreçte Devletimin her bir kuruşuna sahip çıkmak benim önceliğim olacak. Örnek bir belediyecilik hizmeti vermek istiyoruz. Vatandaşımız, bize inandı, güvendi. Buna sahip çıkmak, insanları mahcup etmemek gerekiyor. İnsanların bir umuda ihtiyacı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu umudu yeşerttik” diye konuştu. Ortak projelerin görüşüldüğü ziyaret, hediye takdiminin ardından noktalandı.