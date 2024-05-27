Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 62 İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi’ndeki çocukların psikososyal açıdan desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Anka Çocuk Destek Programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 10 bin çocuğa destek verdiklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2014 yılında başlatılan Anka Çocuk Destek Programı aracılığıyla 62 İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi’nde hizmet alan çocukları psikososyal açıdan destekliyoruz, onlara yaşam becerileri kazandırdıklarını söyledi.

Bireysel danışmanlık hizmetinde travma mağduru çocuklara yönelik kriz yönetimi, krize müdahale, kendini koruma gibi bölümlerin yer aldığını belirten Bakan Göktaş, grup çalışmalarında ise kişisel gelişim, sağlıklı yaşam, duygusal düzenleme, kişilik gelişimi ve bağımlılık olmak üzere çeşitli başlıkların olduğunu kaydetti. Tüm sosyal hizmetlerin ve politikaların çocukların üstün yararını gözeterek yürütüldüğünü belirten Bakan Göktaş, bu kapsamda ülke genelinde 62 İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi’ndeki çocukların psikososyal açıdan desteklenmesi amacıyla hayata geçirdikleri Anka Çocuk Destek Programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 10 bin çocuğumuza destek verdiklerini anlattı.

Herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımıza, devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek çeşitli modellerle hizmet sunduklarını kaydeden Bakan Göktaş, "Çocuklarımıza yönelik kuruluşlarımızda onların gelişimlerine katkı sağlayacak hizmetleri etkin ve hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Anka Çocuk Destek Programımız ile çocuklarımızın geçmişte yaşamış oldukları olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan örselenmeyi veya davranış bozukluklarını azaltmayı, aileleri ve sosyal çevreleriyle uyum sağlamalarını kolaylaştırıyoruz" dedi.

HER BİR ÇOCUĞA ÖZEL DANIŞMAN

Bakan Göktaş, rehabilitasyon sürecine tabi tutulan her çocuğa konuyla ilgili özel eğitimlerden geçmiş uzman bir meslek elemanının danışman olarak atandığının bilgisini vererek, “Böylece çocuğumuzun eğitim durumunu, arkadaş ilişkilerini, ruhsal durumunu analiz ediyoruz. Yapılan değerlendirme sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve risklere göre çocuğumuza ve ailesine gerekli desteği sağlıyoruz” dedi.