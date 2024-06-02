Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da çöken binayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Özhaseki, ilk incelemelerde 36 yıl önce inşa edilen binanın 1,5 katının kaçak olarak eklendiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen bir kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"İstanbul’umuza, ülkemize geçmiş olsun" diyen Bakan Özhaseki, "İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde bir binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

İlk incelemeler sonucu binanın 36 yıl önce inşa edildiğini belirten Bakan Özhaseki, "Daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Özhaseki paylaşımında, ""Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır. Ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyorlar, gelişmeleri anbean takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/mehmetozhaseki/status/1797199690108166198