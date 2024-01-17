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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tahsilat çalışmaları kapsamında vergi ödemelerinin önemiyle yürütülen çalışmalarda tahsilat performanslarını da iyileştirdiklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldiğini kaydetti.

Bakan Şimşek, paylaşımında, "Tahsilat performansımızı iyileştirdik" dedi.

"Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında borçlular bire bir bilgilendirildi" diyen Bakan Şimşek, "Borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yapıldı. Yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti" ifadelerini kullandı.