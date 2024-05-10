Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı'nı yeniden kurguladı. Bakan Mehmet Fatih Kacır, programla, Türkiye'nin stratejik hedefleriyle uyumlu sektörlerde katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeline sahip girişimlere 2 milyon liraya varan finansman imkanı sunacaklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programını duyurdu:

Türkiye'nin stratejik hedefleriyle uyumlu sektörlerde katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeline sahip girişimler için 2 milyon liraya varan finansman imkanı sunacaklarını açıklayan Bakan Kacır, "Girişimcilerimizin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitini artıracağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hayata geçirdikleri program ve projelerle; araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla güçlü ve müreffeh Türkiye’yi inşa ettiklerini kaydeden Kacır, “2023 yılında ihracatımız deprem felaketine rağmen 255,8 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Ekonomimiz 14 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Millî gelirimizi 1 trilyon 118 milyar dolar düzeyine çıkardık. İstihdam, 32,4 milyon kişi ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek düzeyine ulaştı. Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99’unu oluşturan, istihdamın yüzde 70,6’sını sağlayan, Ar-Ge harcamalarımızın yüzde 28,8’ini, ihracatımızın yüzde 31,6’sını gerçekleştiren KOBİ’lerimiz; bu başarının mimarıdır, sahipleridir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarırken beraber yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızdır.” dedi.

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TÜRKİYE YEŞİL SANAYİ PROJESİ

KOBİ’lerin rekabetçiliklerini ve inovasyon yetkinliklerini geliştirmeyi, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için olmazsa olmaz unsuru olarak gördüklerini belirten Kacır, “Kurulduğu 1990’dan 2002’ye kadar yani 12 yılda sadece 4 bin işletmeye bugünkü değerlerle 1,2 milyar lira destek veren KOSGEB’in 2002’den bugüne kadar 1,3 milyon KOBİ’mize 180 milyar lira destek vermesini sağladık. Özel sektör, sivil toplum kuruluşu ve üniversite iş birlikleriyle açtığımız 27 Teknoloji Geliştirme Merkeziyle 352 teknoloji girişimcisinin fikirlerinin hayata geçirilmesi yolculuğunda yanlarında olduk. Sanayimizin, girişimlerimizin ve KOBİ’lerimizin yeşil dönüşümü için Dünya Bankası ile iş birliğinde, ülkemizin yeşil dönüşümdeki en kapsamlı ve en büyük bütçeye sahip çalışması ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesini’ başlattık. Program kapsamında KOSGEB’e ayrılan 250 milyon dolarlık finansmanla; KOBİ'lerin karbon ayak izlerini azaltmaya ve kaynak verimliliğini artırmaya yönelik yeşil dönüşüm planlarını gerçekleştirmeleri için destek olduk. KOBİ’lerimizin kendi bünyelerinde güneş enerjisi sistemleri kurmaları için 14 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Enerji, su ve hammadde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümüne yönelik yeşil dönüşüm projelerine ise 4 milyon liraya kadar katkı veriyoruz.” ifadesini kullandı.

Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 4 ayrı kategoride ödül almaya hak kazanan 39 KOBİ'nin ödüllerini takdim etti.