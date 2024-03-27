Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adana'daki programı kapsamında İl Eğitim Yöneticileri Toplantısı'na katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İl Eğitim Yöneticileri Toplantı"sına katıldı. Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada, yürütülen çalışmaların yerel paydaşların ve meslektaşların dikkate alınarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Gittikleri her yerde idareci ve öğretmenlerle sohbet ettiklerini belirten Tekin, aldıkları notlara göre yapılması gereken düzenlemeleri planladıklarını anlattı.



Bakan Tekin, kente kapsamlı bir çalışma ekibiyle geldiklerini, Adana özelinde acilen yapılması gerekenlerle ilgili adımları atacaklarını ifade etti.

Yerel yönetimlerle işbirliği konusuna değinen Tekin, "Türkiye'de yerel yönetimlerle en yoğun mesaisi olan bakanlık, kesinlikle Millî Eğitim Bakanlığı. Biz, yerel yöneticiler ve yönetimlerle çok yakın çalışmamız, birlikte aynı masanın etrafında oturup çözüm üretmemiz gereken bir kurumuz. Uzun yıllar bütçesi, kaynağı aktarıldığı hâlde imar ve uygun arazi bulamadığımız için yatırım programına geçiremediğimiz, yatırım hâline dönüştüremediğimiz okullar var. Eğitim yatırımlarının gerçekleşmesinde belediyelerin önemli. Açık ve net olarak şunu söyleyeyim: Eğitim öğretimle ilgili süreçleri merkezlerine alan, çalışma alanlarının odağına yerleştiren yerel yöneticilerin seçilmesini temenni, arzu ediyoruz çünkü bu süreç, tek başına Millî Eğitim Bakanlığının altından kalkabileceği bir süreç değil." diye konuştu.

Bakanlık olarak adım atarken önemsedikleri prensiplerden birinin, eğitim öğretimin niteliğini artırmak olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "İkincisi, birlikte çalıştığımız öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal saygınlığını artırmak. Üçüncüsü, eğitim öğretim kurumlarımızın, okullarımızın itibarını ve etkinliğini artırmak." dedi. Bakan Tekin, çocukların pedagojik gelişimlerine zarar veren sosyal medya uygulamalarıyla ilgili tedbirler almayı planladıklarını da kaydetti.