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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapay et tartışmaları ile ilgili kesinlikle gündemlerinde olmadığı gibi, yapay et üretimine izin verilmesinin de asla söz konusu olmadığını söyledi. ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, son birkaç ayda tarım alanında yaptığımız devrim niteliğinde değişikliklerin yanında, gıda konusunda da reform denilebilecek düzenlemeler yaptıklarını belirterek, "Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız" dedi.

Bakan Yumaklı, yapay et tartışmaları ile ilgili de yaptığı değerlendirmede, kesinlikle bakanlık olarak gündemlerinde böyle bir şey olmadığı gibi, yapay et üretimine izin verilmesi asla söz konusu olmadığını söyledi.

#CANLI????Ulusal Gıda Kodeksi Komisyon Toplantısı???? Ankara https://t.co/OPxBO5keqU— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) January 10, 2024

En iyi gıda denetçilerinin tüketiciler olduğunun altını çizen Bakan Yumaklı, bu konuda tüketicilerin yaşadıkları sıkıntılar ve güvenilirlikle ilgili yakından takip etmelerini veilgili şikayetlerde bulunmalarını istedi.