Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Baki Coşkun, yaptığı açıklama ile seçmenlerine seslendi. Coşkun, “1 Nisan sabahına heyecan ve umutla uyanalım” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Baki Coşkun, “Seçimler olmasa ne su faturası akıllarına gelecek ne şehrin trafik çilesi ne de emekliler. Kıymetli Melikgazili hemşehrilerim, seçime sayılı günler kaldı. Önümüzdeki 5 yıl boyunca nasıl bir hizmet alacaksın bunu belirlemek şu an senin elinde. Hizmet etsek de etmesek de seçiliyoruz diyen bu bakış açısına dur demenin vakti gelmedi mi? Gel, bu değişim fırsatını kaçırmayalım. Uzun zamandır şehre hizmet eden başkanlarımıza teşekkür edip 31 Mart’ta Saadet Partisi’yle değişime evet diyelim. 1 Nisan sabahına heyecan ve umutla uyanalım.” açıklamasında bulundu.