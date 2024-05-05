Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; uzun zamandır bakım görmeyen mezarlıklar için talimat verdi, planlama yapılarak şehir genelindeki mezarlıklarda çalışmalar başlatıldı.BALIKESİR (İGFA) - Şehir genelinde bulunan bin 123 mezarlığın; bakım, onarım ve temizliğinden sorumlu olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın'ın talimatıyla planlamalarını yaparak mezarlıklarda çalışmalarını başlattı. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği, İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi ile İlçe Hizmetleri 2. Bölge Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hızlı ve özenli bir şekilde mezarlıklarda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; ağaç budama, yabani ot temizliği, genel temizlik ve bakım onarım işlemleri yapılıyor.

BİRİ BİTİYOR, DİĞERİNE BAŞLANIYOR

Çalışmaları tamamlanan her bir mezarlığın ardından ekipler, bir diğerine geçerek her yere hizmet götürmek için büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiriyor. Bunun yanı sıra; Büyükşehir Belediyesi tarafından yılın belirli dönemlerinde ilçe belediyelerine ot ilacı dağıtılarak mezarlıklarda kontrolsüzce büyüyen ot balyalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

'MEZARLIKLAR ECDADIMIZA YAKIŞACAK'

Mezarlıkların her şehrin maneviyatı en yüksek alanlarından bir olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Akın "Ekiplerimizi yönlendirdik. Şehrimizde uzun yıllardır bakım görmeyen birçok mezarlığımız var. Bin 123 mezarlığın her birini sırasıyla zamana yayarak en iyi şekilde bakımlarını yapacak gerekli tadilat işlemlerini de gerçekleştireceğiz. Mezarlıklarımızın her biri, ecdadımıza yakışan ebedi mabetler haline gelecek" diye konuştu.