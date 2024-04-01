31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, İstanbul Bakırköy’de Belediye Başkanlığı’nı, resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 67,72’sini alan Cumhuriyet Halk Partisi adayı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy’ün ilk kadın belediye başkanı olan Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, İstanbul’un 39 ilçesinde Kadıköy’den sonra en yüksek oy oranı ile seçilen ikinci başkan oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen Ekrem İmamoğlu ise Bakırköy’de oyların yüzde 74,13’ünü aldı. CHP Bakırköy Belediye Meclisi üyesi adayları oyların yüzde 66,83’ünü aldı. Böylece, Bakırköy Belediye Meclisi’nin 31 üyesinden 27’si CHP’lilerden oluştu. Bakırköy Belediye Meclisi’ne CHP listesinden 9 kadın girdi.

Cumhuriyetin 100 yılında Bakırköy’ün ilk kadın Belediye Başkanı olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu söyleyen Dr. Ovalıoğlu, “Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin muhafızları olarak bir kez daha Bakırköy’e sahip çıktık. ‘Evimiz Bakırköy’ vizyonu ile huzurlu, güvenli ve modern bir Avrupa kenti kuracağız. Tarihimizi, kültürümüzü, sahilimizi, yeşilimizi koruyup, tüm komşularımızın mutlu ve yönetimde söz sahibi olduğu bir marka kent yaratacağız. Seçim kampanyamızda gece gündüz çalışan CHP Bakırköy İlçe Başkanlığımıza, gönüllülerimize, aileme ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.