Balıkesir Gazetecileri Cemiyeti Yönetim Kurulu öncülüğünde yerel gazeteler, Hükümetin uyguladığı kamu kurum ve kuruluşlarının medyalara verdiği reklamların tasarruf tedbirleri çerçevesinde kısıtlanmasına farklı bir yöntemle tepki verdi.

BALIKESİR (İGFA) – Hükümetin kamu kurum ve kuruluşlarının medya tanıtım reklamlarına tasarruf tedbirleri çerçevesinde kısıtlama ve yasak getirmesinin ardından Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, tepki ile ilgili teklifi yerel gazete sahipleri tarafından olumlu karşılık buldu.

Bugün yayın yapan yerel gazeteler, farklı tepki eylemi gerçekleştirerek tasarruf tedbirlerini protesto etti.

Tasarruf tedbirlerinin gazeteleri yok etmeye ve kapanmasına neden olacağını ifade eden yerel gazete sahipleri, “Kamu kurum ve kuruluşlarının reklam ve ilanlarıyla ayakta duran yerel medyalara uygulanan tasarruf tedbirleri çerçevesinde reklam ve ilanların kısıtlanması ve yasaklanması, gazetelerin kapanmasına, işsiz gazeteci sayısının artmasına neden olacaktır. Bakanlıklarda, TBMM’de ve üst düzey kurumlarda yapılan israflarda kısıtlama olmazken, yerel medyaların 3 kuruşluk yayınladığı ilan ve reklamlara göz dikilmiştir. Bu duruma sessiz kalmayarak ilk tepkimizi bu şekilde veriyoruz. Bu konuda geri adım atılmadığı takdirde, farklı tepkilerimiz de olacaktır. Bu konuda başta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu olmak üzere tüm STK temsilcilerinin bu çağrımıza kulak verip gereken yasağın kaldırılması için adım atmalılar.” dediler.

Yerel gazeteler, bugünkü gazete manşetlerinde ve internet haber sitelerinin manşetlerinde, “İzmir’e Doğru, Ses, Doğru Söz gazeteleriyle Milli Mücadelenin bayraktarlığını yapan Kuavyi Milliye Şehri Balıkesir’de aynı ruh ve heyecanla yayı hayatlarını sürdüren yerel gazeteler olarak tasarruf tedbirlerine katkıda bulunmak amacıyla bugünkü haber ve yorumları yayınlamıyor, kamu kurum ve kuruluşlarımızın güzel çalışmalarından halkımızı haberdar edemediğimiz için özür diliyoruz. Balıkesir Yerel Gazeteleri.” ifadelerine yer verildi.