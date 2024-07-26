Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlar neticesinde 48 saat içinde çeşitli suçlardan aranan 216 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 93 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 15 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 14 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 89 şüpheli şahıs ise ifadeye yönelik olarak yakalandı. Yakalanan 216 şahıs arasında uyuşturucu suçundan 18 şahıs, hırsızlık suçundan 16 şahıs, yaralama suçundan 13 şahıs, dolandırıcılık suçundan 9 şahıs, yağma suçundan 4 şahıs, cinsel saldırı suçundan 3 şahıs, öldürme suçundan 3 şahıs, diğer suçlardan 150 şahıs bulunuyor. Aranan şahıslara yönelik yürütülen operasyonların aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Haber: Ömür Yapıcı