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Barış Manço, vefatının 25. yılında ailesinin de katılımıyla Kırklareli’de anılacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye’nin unutulmaz sanatçılarından Barış Manço, aramızdan ayrılışının 25. yılında, 8 Şubat akşamı, Rektörlük Kültür Merkezi’nde düzenlenecek özel bir konser ile anılacak.

“10 Puan” isimli özel konsere, Barış Manço’nun ailesi de katılım gösterecek. Saat 19:30’da başlayacak konserde, Kırklareli Belediyesi Çocuk Korosu, Koro Şefi Barış Gülhane eşliğinde, ünlü sanatçının unutulmaz şarkılarını seslendirecek.

İzmanço İstanbul Şubesi öncülüğünde gerçekleşecek konserde, koroya; Kırklareli’nin yerel sanatçıları, Sinem Senna, Kaan Zel, Uğur Özdilek, Hüseyin Lozanlıoğlu ve hemşehrimiz davul sanatçısı Gökçe Dayanç ile Kurtalan Ekspres üyelerinden Bülent Güven de eşlik edecek.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, konser ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Barış Manço. Onun kişiliğini ve sanatçılığını anlatmakta inanın kelimeler yetersiz kalır. Onu sevmeyen, tanımayan hiç kimse yoktur ülkemizde. Yaşadığı sürece, birden fazla kuşağın kalbinde unutulmaz izler bırakmıştır. 25 yıl önce, bizlere, çocuklara, yani hepimize eşsiz eserler ve miraslar bırakarak aramızdan ayrıldı. Ancak onu asla unutmadık. Barış Manço’yu bu özel konser ile Kırklareli’nde büyük bir gururla anacağız. Ailesi de bizlerle olacak. Tüm hemşehrilerimizi bu özel konserde birlikte olmaya davet ediyorum” dedi.