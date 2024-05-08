Sivas Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Güreş Festivali” başladı.SİVAS (İGFA) - Geleneksel olarak yapılması planlanan etkinliğe Sivas Sporcu Eğitim Merkezi, Demirspor, Spor Lisesi ve Polonya'dan yerli ve yabancı 50 sporcu katılım sağladı.

Müsabakaları Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, TÜRASAŞ Bölge Müdürü Atanur Karadağ ve STK temsilcileri ile güreş severler yakından takip etti.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda icra edilen güreş müsabakaları, sporcuların kıyasıya mücadelelerine sahne oldu.

Festival hakkında açıklama yapan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, "Sivas denilince akla gelen spor dallarının başında güreş bulunuyor. Ata sporumuz ve 3 tane olimpiyat şampiyonu çıkaran tek il Sivas... Biz de Belediye olarak güreşi çocuklarımıza sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla merhum liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu anısına uluslararası güreş festivali organize ettik. Paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyor, katılım sağlayan sporcularımıza başarılar diliyoruz. Önümüzdeki yıllardan itibaren bu organizasyonunu daha da büyüterek geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.