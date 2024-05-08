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Şüpheli R.T, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafindan sevk edildigi Sulh Ceza Hakimligi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, R.T isimli şahsın üzerinde ve işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 5 parça halinde 253 gr. Sentetik Kannabinoid, 1 parça halinde 2 gr. Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyonlar ara vermeden sürdürülüyor.

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